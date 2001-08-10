Библиотека Сахалина провела для школьников игру о президентской власти
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты Регионального центра Президентской библиотеки провели 4 июля 2025 года интеллектуальную игру «Школа президентов» для воспитанников летней площадки южно-сахалинской школы №13. Мероприятие в стенах областной научной библиотеки погрузило подростков в основы государственного устройства России и развило навыки командной работы через дискуссии о роли Конституции и президента.
Участники разделились на команды и погрузились в познавательную викторину. Школьники обсуждали вопросы: «Что такое Конституция?», «Кто главнее: Президент или мама?», «Кто выбирает главу государства?». Как сообщает ТИА "Острова" в СахОУНБ, победу в интеллектуальном противостоянии одержала команда «КПСС».
Организаторы поставили цель сформировать у детей базовое понимание политической системы страны. «Мы уделили особое внимание развитию социальных компетенций: учим аргументированно спорить, выступать на публике и анализировать документы», – пояснили в Региональном центре Президентской библиотеки. Проект стал частью летней программы патриотического воспитания молодежи.
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