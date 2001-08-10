Книжный клуб Сахалина обсудил греческий роман с коллегами из ДНР
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Книжный клуб «Чтение без границ» Сахалинской областной научной библиотеки посвятил свою июньскую встречу греческой литературе, обсудив роман Костаса Тахциса «Третий брак». Участники не только проанализировали произведение, раскрывающее характеры героев и исторические события, но и впервые подключили к онлайн-обсуждению коллег из библиотеки Шахтерска (ДНР), а следующую встречу запланировали уже на июль.
В конце июня читатели собрались в стенах областной библиотеки. К традиционному обсуждению в этот раз онлайн присоединились специалисты библиотеки-филиала №1 ЦБС города Шахтерск Донецкой Народной Республики. Участники делились впечатлениями от романа, а также личными воспоминаниями: рассказывали о путешествиях на Афон, забавных встречах с греками, рассуждали о средиземноморской кухне и южном темпераменте. Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, для создания аутентичной атмосферы солнечной Греции и духа большой семьи они подготовили традиционные греческие угощения: свежий хлеб, оливковое масло, оливки, кофе и сыр.
По единодушному мнению участников, два с половиной часа общения пролетели незаметно, подарив массу положительных эмоций и новых знакомств. Сейчас члены клуба активно предлагают варианты книг для обсуждения на следующей встрече, которая состоится в июле 2025 года. Стать участником клуба «Чтение без границ» может любой желающий, обратившись в Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку по телефону +7 (4242) 45-25-02.
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