Сахалинский детский оркестр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Детский духовой оркестр "Браvo" из Южно-Сахалинска получил право выступить на Красной площади в рамках фестиваля "Спасская башня детям". Коллектив вошел в число 12 лучших музыкальных ансамблей России, отобранных профессиональным жюри для участия в престижном мероприятии.

Как сообщили ТИА "Острова" в Центральной детской музыкальной школе, оркестр "Браvo" и ансамбль корейских ударных инструментов "Этнос" представят Сахалинскую область на XVII Международном военно-музыкальном фестивале с 25 по 27 августа. "Это большая честь для нас и важное событие для всего региона. Мы долго готовились и рады, что наши усилия оценили на федеральном уровне", - отметил руководитель оркестра Даниил Пак.

Экспертный совет, в который вошли ведущие военные дирижеры и музыканты, оценивал участников по уровню мастерства и оригинальности программы. Фестиваль "Спасская башня детям" в 2025 году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и направлен на поддержку молодых талантов.