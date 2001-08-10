На Сахалине открылась выставка лоскутного шитья Светланы Литвиненко
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной библиотеке 1 июля открылась персональная выставка мастера декоративно-прикладного искусства Светланы Литвиненко. Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, посетители увидят 30 уникальных работ в техниках лоскутного шитья и художественной вышивки.
Экспозиция включает авторские предметы одежды и интерьерные изделия, демонстрирующие высокий уровень мастерства. Выставку дополнили специализированные издания по рукоделию, среди которых книги Альберта Черноморца, Александры Гвоздь и Елены Тын.
Все работы разместили в витринах на первом этаже библиотеки. Выставка будет работать до 31 августа. Организаторы приглашают всех желающих познакомиться с традиционными и современными техниками декоративно-прикладного искусства. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7(4242)45-25-25.
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