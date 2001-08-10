Сахалинская библиотека пополнилась уникальными изданиями о корейцах в годы войны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная библиотека получила в дар восемь экземпляров уникальной книги о советских корейцах-участниках Великой Отечественной войны. Издания передали председатель местной корейской диаспоры Лин Ден Хван и депутат гордумы Южно-Сахалинска Вениамин Пак.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, книга "Советские корейцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." содержит 372 биографических очерка, основанных на архивных документах и личных воспоминаниях. После обработки издания разместят в зале имени Невельского, где их можно будет взять для чтения домой или изучить в читальном зале.
Особую ценность коллекции представляет фотоальбом "Корейцы на Сахалине" фотографа Юн Чу Ёна, созданный в 1991 году. Как сообщили в библиотеке, оба издания оцифруют и разместят в электронной коллекции к 1 сентября 2025 года. "Доступ к цифровым копиям будет возможен только с библиотечных компьютеров", - уточнили в СахОУНБ. Это позволит сохранить редкие материалы и сделать их доступными для исследователей.
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