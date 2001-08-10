На Сахалине обсудили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча книжного клуба «Чтение без границ» 26 июня прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Участники открыли для себя греческую литературу, прочитав роман «Третий брак» современного греческого писателя Костаса Тахциса. В это раз к обсуждению в онлайн формате присоединились коллеги из библиотеки-филиала №1 «Центральной библиотечной системы администрации города Шахтерск (ДНР)».

Предложенное произведение раскрывает через призму мыслей двух героинь не только характеры людей, но и исторические события.

В процессе обсуждения книги участники делились впечатлениями от путешествий на Афон, рассказывали забавные истории о знакомстве с жителями Греции, рассуждали о национальной кухне и темпераментных чертах характера южан.

Для того, чтобы передать дух солнечной Греции и создать неповторимую атмосферу большой и дружной семьи, традиционной для этой солнечной страны, организаторы позаботились об угощениях, среди которых свежий домашний хлеб, оливковое масло, сочные оливки, бодрящий кофе и сыр.

По словам организаторов и участников, два с половиной часа пролетели незаметно, оставив после себя массу положительных эмоций и новых знакомств. Сейчас участники клуба активно вносят предложения для выбора книги на следующее заседание, которое пройдет в июле.