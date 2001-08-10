На Камчатке провели первый кинофестиваль в яранге
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В посёлке Палана в яранге Корякского центра народного творчества "Школьные годы" прошел первый международный кинофестиваль "Айгыткылыляпычг'ын", что в переводе с корякского означает "Полярная звезда", сообщает ТК "41 Регион" со ссылкой на тг-канал "На Камчатке делать есть чего!".
"Название фестиваля выбрано неслучайно - 90 лет назад в 1935 году в Петропавловске-Камчатском был открыт первый звуковой кинотеатр. Сегодня мы много говорим о кино на Камчатке, но, к сожалению, нет ни одного достойного кинотеатра для встреч жителей полуострова с произведениями кинематографа", - рассказывает куратор фестиваля, художник Филипп Крикунов.
В программе были представлены короткометражные фильмы режиссера Талгара Замирбекова (Киргизия) "Сон разума" и "Последняя поэма", в съемках которых принимал участие молодой писатель из Паланы Кирилл Косыгин. Также участники увидели итоговую версию работы "Рябиновый лес" режиссера Полины Кардымон (Россия), читки-адаптации произведения Антона Павловича Чехова "Вишневый сад" на корякском языке. Завершил фестиваль фильм эссе о перфомансе художника Джорджа Рамзи (Великобритания), который несколько лет назад "сжигал сожаления людей в вулкане на Камчатке".
"Объединили фильмы любовь к месту, интерес к языку и вдумчивая работа с мифологией края. Гостями фестиваля стали участники этнолингвистической экспедиции из Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга и Высшей школы экономики, а также жители посёлка, принимавшие участие в съемках фильмов".
После просмотра фильмов состоялось живое обсуждение с режиссером Талгаром Замирбековым. Организаторами фестиваля выступили Музей современного искусства Камчатки, Корякский центр народного творчества "Школьные годы" и сотрудники КамГУ им. Витуса Беринга. В планах у организаторов провести подобный кинофестиваль в Петропавловске-Камчатском, а также организация выставки об истории кинотеатров на Камчатке.
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