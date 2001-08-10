Сахалинский театр кукол завершает сезон шекспировской "Зимней сказкой"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский театр кукол завершает 44-й театральный сезон необычной постановкой шекспировской "Зимней сказки". Спектакль ставит известный белорусский режиссер Олег Жюгжда, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.
Как сообщили ТИА "Острова" в театре кукол, в постановке задействовали практически всю труппу. Режиссер использовал три вида кукол и технику "живого плана", создав уникальное сценическое пространство. Особое внимание художники уделили световому оформлению, которое должно было подчеркнуть белую цветовую гамму сцены и костюмов артистов.
"Мы сознательно выбрали минималистичное белое оформление, чтобы зрители могли полностью сосредоточиться на игре актеров и кукол", - рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в театральной администрации. Олег Жюгжда, лауреат Национальной театральной премии Беларуси, привнес в постановку свой уникальный режиссерский почерк.
Премьера спектакля станет кульминационным событием театрального сезона. Театр кукол обещает зрителям необычное прочтение классической пьесы Шекспира с использованием всего богатства кукольных техник.
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