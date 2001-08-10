На берегу Охотского моря московский театр бесплатно покажет сахалинцам шоу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В село Охотское Корсаковского района с гастролями приедет авторский театр "Эскизы в пространстве" из Москвы. На пляже "Охота" 29 июня в 12:00 артисты устроят концептуальное шоу "Белый лес" (0+), пишет astv.ru.
- Это настоящая магия вперемешку с визуальным искусством и уличным театром, которое захватит и унесёт в мир чудес. Пространство облачится в белые цвета, а необычные мифические персонажи и животные создадут настоящую сказку. Такое запомнится надолго, - рассказали в администрации Корсаковского района.
Зрителей ждут специально поставленная хореография, завораживающие куклы и интерактив.
Вход - свободный. Шоу пройдёт в рамках Федеральной программы развития театрального искусства при поддержке правительства Сахалинской области.
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