В краеведческом музее открыли выставку «Рожденная в тайге» к 85-летию Е.А. Бибиковой, носителю уйльтинского языка и культуры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новая выставка к юбилею Е.А. Бибиковой открылась в межэтажном пространстве краеведческого музея 19 июня. Проект «Рожденная в тайге» рассказывает о жизни и творчестве Елены Алексеевны Бибиковой – носителя исчезающего уйльтинского языка, автора ряда учебных изданий и сказок на уйльтинском языке.
Е.А. Бибикова перевела на уйльтинский язык многие произведения художественной литературы, такие как книга Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», лирические стихи уйльтинской поэтессы из Ноглик Анжелы Мувчик, стихотворения Владимира Высоцкого, одну из глав книги Антона Павловича Чехова «Остров Сахалин», посвященную быту и жизни коренных народов, стихотворения собственного сочинения для детей младшего возраста, а также Декларацию ООН о правах коренных народов.
В день открытия выставки Елена Алексеевна стала почетным гостем и приняла поздравления от коллег, друзей и близких. От лица музея с поздравлением выступил исполняющий обязанности директора Юлия Дин:
«Сегодня от лица нашего директора и от лица всего музея я бы хотела поздравить Вас с днем рождения. Мы, конечно, занимаемся многими темами, но этнографическая тема для нас особенная. И мы можем похвастаться большой этнографической коллекцией, потому что многие представители коренных народов изготавливали предметы, делились ими, служили проводниками, переводчиками, рассказывали сказки – и это, пожалуй, самый важный аспект в истории и работе нашего музея. Вы, Елена Алексеевна – продолжатель тех традиций и того времени, когда люди безвозмездно, с радостью делились частью своей души, жизни и творчества, чтобы это было сохранено и передано следующим поколениям».
Огромный вклад Елена Алексеевна Бибикова внесла вместе со своими коллегами в создание уйльтинских букварей, составление русско-уйльтинских разговорников и словарей. Ведь еще в 1990-х годах она в качестве волонтера учила маленьких детей уйльтинскому языку, когда не было письменности у этого малочисленного народа нашей области. И по сей день Е.А. Бибикова продолжает неустанно трудиться ради сохранения родного языка и культуры.
«До 1 ноября мы должны получить новое учебное пособие, над которым Елена Алексеевна в составе группы работала 2,5 года. Это «Уйльтинско-русский и русско-уйльтинский» словарь» на 6 тысяч слов. Это издание поступит в школы Сахалинской области. Да, министерство образования создает условия для изучение языков коренных народов, но без наших старейшин это было бы невозможно», – поделилась планами представитель министерства образования Людмила Чистякова.
На выставке «Рожденная в тайге» представлены личные вещи Елены Алексеевны из фондов Сахалинского областного краеведческого музея, изготовленный руками юбиляра эвенкийский костюм для мальчика, любезно представленный Сахалинским областным центром народного творчества, редкие документы, книжные издания, рукописи и фотографии. Увидеть их можно будет до 3 августа.
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