Тихоокеанское
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10:50, | Новости культуры Сахалина и Курил

Юная певица из Поронайска Мия Сер стала победительницей Всероссийского вокального конкурса «Новые огни»

Юная певица из Поронайска Мия Сер стала победительницей Всероссийского вокального конкурса «Новые огни»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Москве состоялся финал 5 сезона  Всероссийского вокального конкурса «Новые огни». Сахалинскую область на конкурсе представляла юная артистка из Поронайска Мия Сер. Право выступать в финале одного из самых масштабных вокальных конкурсов России Мия получила, выиграв отборочный тур в Южно-Сахалинске.
В финале конкурса вокалистка выступала в номинации «Исполнение патриотической песни», в возрастной категории 7-8 лет. Мия покорила зрителей и жюри своим исполнением песни «Я хочу, чтобы не было войны». Судьи высоко оценили выступление певицы, присудив ей почетное 1 место в конкурсе «Новые огни».
Завтра, 20 июня, для участников будет организован вокальный мастер-класс от Юлии Лебеды. 
Победа в конкурсе дает право на участие в гала-концерте, который пройдет 21 июня. На гала-концерте победители всех возрастных категорий сразятся за гран-при. Пожелаем нашей певице отлично выступить на гала-концерте. 
Поздравляем Мию Сер с грандиозной победой и желаем новых творческих достижений!

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