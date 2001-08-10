Юная певица из Поронайска Мия Сер стала победительницей Всероссийского вокального конкурса «Новые огни»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Москве состоялся финал 5 сезона Всероссийского вокального конкурса «Новые огни». Сахалинскую область на конкурсе представляла юная артистка из Поронайска Мия Сер. Право выступать в финале одного из самых масштабных вокальных конкурсов России Мия получила, выиграв отборочный тур в Южно-Сахалинске.

В финале конкурса вокалистка выступала в номинации «Исполнение патриотической песни», в возрастной категории 7-8 лет. Мия покорила зрителей и жюри своим исполнением песни «Я хочу, чтобы не было войны». Судьи высоко оценили выступление певицы, присудив ей почетное 1 место в конкурсе «Новые огни».

Завтра, 20 июня, для участников будет организован вокальный мастер-класс от Юлии Лебеды.

Победа в конкурсе дает право на участие в гала-концерте, который пройдет 21 июня. На гала-концерте победители всех возрастных категорий сразятся за гран-при. Пожелаем нашей певице отлично выступить на гала-концерте.

Поздравляем Мию Сер с грандиозной победой и желаем новых творческих достижений!