«Нихао Ханьюй»: клуб китайского языка и культуры при СахОУНБ завершает очередной учебный год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека подвела итоги деятельности клуба китайского языка и культуры «Нихао Ханьюй».
В течение года для двух групп с разным уровнем знаний было организовано 58 встреч. Участники освоили освоили свыше 25 тематических блоков, выучили 500 иероглифов, 30 грамматических конструкций и около 800 слов. Они научились представляться, использовать числа, рассказывать о своих увлечениях и многому другому.
Кроме того, специалистами библиотеки продолжается работа по подготовке к международному квалификационному экзамену по китайскому языку для иностранных граждан.
Также для более глубокого погружения в культуру Китая были организованы лекции и демонстрации презентаций, охватывающие такие темы, как: «История Китая», «Великие достопримечательности», «Четыре великих литературных произведения», «Китайские праздники», «Виды китайских ресторанов».
Клуб китайского языка и культуры «Нихао Ханьюй» продолжит свою работу после завершения летнего перерыва. Набор новой группы будет объявлен в середине августа 2025 года.
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