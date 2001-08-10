«Нихао Ханьюй»: клуб китайского языка и культуры при СахОУНБ завершает очередной учебный год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека подвела итоги деятельности клуба китайского языка и культуры «Нихао Ханьюй».

В течение года для двух групп с разным уровнем знаний было организовано 58 встреч. Участники освоили освоили свыше 25 тематических блоков, выучили 500 иероглифов, 30 грамматических конструкций и около 800 слов. Они научились представляться, использовать числа, рассказывать о своих увлечениях и многому другому.

Кроме того, специалистами библиотеки продолжается работа по подготовке к международному квалификационному экзамену по китайскому языку для иностранных граждан.

Также для более глубокого погружения в культуру Китая были организованы лекции и демонстрации презентаций, охватывающие такие темы, как: «История Китая», «Великие достопримечательности», «Четыре великих литературных произведения», «Китайские праздники», «Виды китайских ресторанов».

Клуб китайского языка и культуры «Нихао Ханьюй» продолжит свою работу после завершения летнего перерыва. Набор новой группы будет объявлен в середине августа 2025 года.