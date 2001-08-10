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09:34, | Новости культуры Сахалина и Курил

Поронайские артисты стали лауреатами и дипломантами международного конкурса «Энергия талантов»

Поронайские артисты стали лауреатами и дипломантами международного конкурса «Энергия талантов»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский региональный этап ll Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «ЭНЕРГИЯ ТАЛАНТА» впервые прошел в Южно-Сахалинске, в рамках реализации мероприятий Российско-китайского Оргкомитета по международным культурным и художественным обменам.
В конкурсе принимали участие вокалисты Полина Котова и Мия Сер, а также образцовый художественный коллектив театра «Угол зрения». Помимо гала-концерта и церемонии награждения для участников фестиваля были организованы полезные мастер-классы.
Оценивали конкурсантов ведущие эксперты в сфере культуры и искусства Сахалинской области и приглашенные эксперты из России.
В номинации «Народный танец. Ансамбль» (возрастная категория 14-17 лет) с номером «Вольный ветер» лауреатом I степени стал образцовый художественный коллектив театра «Угол зрения» (руководитель Эдуард Кызылов). 
В номинации «Народно-сценический танец. Ансамбль» (смешанная категория) с номером «Суслики» лауреатом I степени стал образцовый художественный коллектив театра «Угол зрения» (руководитель Эдуард Кызылов).
В номинации «Эстрадный вокал. Соло» (возрастная категория 7-9 лет) дважды лауреатом I степени стала Мия Сер, она исполнила песни «Солнце в руках» и «Все это музыка».
В номинации «Эстрадный вокал. Соло» (возрастная категория 14-17 лет) дважды дипломантом I степени стала Полина Котова, она выступала с песнями «Мама» и «Вернись, моя мечта».
Победа в конкурсе принесла коллективу «Угол зрения» и вокалистке Мие Сер не только признание, но и приглашение выступить в Китае. Финал Международного фестиваля-конкурса состоится с 30 октября по 3 ноября 2025 года в Харбине.

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