«На том корабле…»: сахалинцы почтили память Николая Тарасова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Памятный вечер «На том корабле…», посвященный 78-летию островного писателя, 16 июня прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Мероприятие собрало представителей литературного сообщества, друзей и коллег поэта и прозаика.

Формат встречи предполагал виртуальное путешествие по творческому пути Николая Тарасова на корабле «Одуванчик», по названию любимого цветка автора.

Ведущими вечера выступили вдова писателя Анна Сафонова и председатель комитета народных художественных промыслов и ремесел Александр Гринько.

Ключевым событием организации встречи стал выход новой книги писателя «Когда я был… Рассказики из моей жизни». По словам Анны Сафоновой, в их семье существовала традиция – подарки близким и гостям дарит именинник.

– Я пообещала мужу, что книга выйдет ко дню его рождения. И вот она здесь! – отметила вдова автора.

Творческое наследие писателя получило высокую оценку от заместителя директора по науке и издательской деятельности Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Марины Волковой:

– Его словом, его духом, его любовью к русскому языку пропитаны стены нашей библиотеки, и мы постараемся сохранить его душу на долгие годы.

Многогранность личности Николая Тарасова раскрылась через воспоминания друзей и коллег. Гости мероприятия, включая тех, кто прислал видеообращения, делились интересными случаями и воспоминаниями из совместных поездок, посиделок и встреч, а также читали любимые стихотворения писателя.

Преподаватель СахГУ Лариса Дорофеева предложила инициировать Тарасовские чтения для школьников, отметив богатство творческого наследия писателя.

Значимость фигуры Николая Тарасова для культурной жизни области подчеркнул представитель Сахалинского регионального фонда культуры Сергей Пономарев, объявивший о планах по увековечиванию памяти писателя.

Особую ноту в мероприятие вложила заместитель директора музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» Ирина Романенко. Она со светлой грустью рассказала о работе и общении с островным писателем, подчеркнув огромную широту его души. В текущем году проекту музея – литературной гостиной – было присвоено имя Николая Антониновича Тарасова, что стало важным признанием его вклада в культурную жизнь острова.

В завершение мероприятия Анна Сафонова передала в дар библиотеке свою новую книгу «На ветреной суше» и сборник Николая Тарасова «Когда я был… Рассказики из моей жизни».