Выставка к 85-летию Е.А. Бибиковой открывается в краеведческом музее 19 июня.
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новая выставка открывается в Сахалинском областном краеведческом музее 19 июня в 16:00. «Рожденная в тайге» приурочена к 85-летию Е.А. Бибиковой, носителю исчезающего уйльтинского языка, автору ряда учебных изданий и сказок на языке одного из коренных народов Сахалина.
Елена Алексеевна – это кладезь знаний традиционной культуры уйльтинского народа, и по сей день она вносит огромный вклад в развитие родного языка и культуры. За свою жизнь Елена Алексеевна перевела на этот уникальный язык многие классические произведения мировой литературы, включая рассказы Антуана де Сент-Экзюпери, Владимира Высоцкого и Антона Павловича Чехова. Ее труды включают учебные пособия, учебники и фольклорные материалы, способствующие сохранению и развитию уйльтинской культуры.
Выставка расскажет о жизненном пути Е. А. Бибиковой, ее вкладе в сохранение этнических традиций народа уйльта. Гости смогут познакомиться с трудами Елены Алексеевны, увидеть редкие рукописи, издания, а также предметы декоративно-прикладного искусства, созданные руками талантливой мастерицы.
Выставка будет работать до 3 августа.
До встречи в музее!
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