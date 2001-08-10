Выставка к 85-летию Е.А. Бибиковой открывается в краеведческом музее 19 июня.

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новая выставка открывается в Сахалинском областном краеведческом музее 19 июня в 16:00. «Рожденная в тайге» приурочена к 85-летию Е.А. Бибиковой, носителю исчезающего уйльтинского языка, автору ряда учебных изданий и сказок на языке одного из коренных народов Сахалина.

Елена Алексеевна – это кладезь знаний традиционной культуры уйльтинского народа, и по сей день она вносит огромный вклад в развитие родного языка и культуры. За свою жизнь Елена Алексеевна перевела на этот уникальный язык многие классические произведения мировой литературы, включая рассказы Антуана де Сент-Экзюпери, Владимира Высоцкого и Антона Павловича Чехова. Ее труды включают учебные пособия, учебники и фольклорные материалы, способствующие сохранению и развитию уйльтинской культуры.

Выставка расскажет о жизненном пути Е. А. Бибиковой, ее вкладе в сохранение этнических традиций народа уйльта. Гости смогут познакомиться с трудами Елены Алексеевны, увидеть редкие рукописи, издания, а также предметы декоративно-прикладного искусства, созданные руками талантливой мастерицы.

Выставка будет работать до 3 августа.

До встречи в музее!