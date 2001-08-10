Тихоокеанское
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10:50, | Новости культуры Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске стартует третий сезон летних фестивалей

В Южно-Сахалинске стартует третий сезон летних фестивалей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 В областной столице вновь стартует серия уличных фестивалей под открытым небом. В этом году они получили название “Просто фест”.  Первое в этом сезоне мероприятие пройдет в сквере Пограничников. Как и прежде, организатором фестиваля выступает Центр молодежных инициатив.

Первый ПростоФест будет поделен на 4 тематические зоны: ПростоМузыка, ПростоТворчество, ПростоДети и ПростоЕда.

ПростоМузыка - пространство, где можно будет послушать талантливую молодежь города. Для гостей фестиваля в этот день выступят музыкальные группы:

  • «Идущий к реке»,
  • «Чертов мост»,
  • «Случайность».

В зоне ПростоТворчество каждый сможет найти творческое занятие или сувенир по душе. Здесь запланированы:

  • мастер-классы по созданию декора и украшений;
  • мастер-класс по поингу (искусство вращения двух мячей на верёвках, обычно применяется дляогненного и светового шоу);
  • фотозона;
  • чил зона;
  • магазины комиксов, украшений, игрушек.

Для самых маленьких гостей фестиваля будет работать зона ПростоДети. На этой площадке будут:

  • аквагрим
  • веселые старты
  • мастер-классы.

Ну и, конечно, ПростоЕда - ароматная фудзона с популярной уличной едой и напитками.

В рамках ПростоФеста пройдут мыльное шоу, а также флейринг шоу, где бармен с использованием различных элементов жонглирования приготовит вкусные коктейли, которые смогут попробовать и дети, и взрослые.

Также планируется участие косплей-объединения "Красная панда". Для зрителей откроется мир фантазии и перевоплощений, где герои и злодеи сойдут со страниц комиксов и экранов телевизоров.

ПростоФест пройдет 19 ИЮНЯ в сквере Пограничников. Начало – в 17:00.

Обратим внимание, в случае неблагоприятных погодных условий, ПростоФест будет перенесен на 25 июня. 

Приглашаем всех на ПростоФест. Погрузитесь в мир искусства и зарядитесь положительными эмоциями. Приходите сами и приводите близких и друзей — Просто Фест гарантирует хорошее настроение каждому гостю!

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