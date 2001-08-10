В Южно-Сахалинске стартует третий сезон летних фестивалей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице вновь стартует серия уличных фестивалей под открытым небом. В этом году они получили название “Просто фест”. Первое в этом сезоне мероприятие пройдет в сквере Пограничников. Как и прежде, организатором фестиваля выступает Центр молодежных инициатив.
Первый ПростоФест будет поделен на 4 тематические зоны: ПростоМузыка, ПростоТворчество, ПростоДети и ПростоЕда.
ПростоМузыка - пространство, где можно будет послушать талантливую молодежь города. Для гостей фестиваля в этот день выступят музыкальные группы:
- «Идущий к реке»,
- «Чертов мост»,
- «Случайность».
В зоне ПростоТворчество каждый сможет найти творческое занятие или сувенир по душе. Здесь запланированы:
- мастер-классы по созданию декора и украшений;
- мастер-класс по поингу (искусство вращения двух мячей на верёвках, обычно применяется дляогненного и светового шоу);
- фотозона;
- чил зона;
- магазины комиксов, украшений, игрушек.
Для самых маленьких гостей фестиваля будет работать зона ПростоДети. На этой площадке будут:
- аквагрим
- веселые старты
- мастер-классы.
Ну и, конечно, ПростоЕда - ароматная фудзона с популярной уличной едой и напитками.
В рамках ПростоФеста пройдут мыльное шоу, а также флейринг шоу, где бармен с использованием различных элементов жонглирования приготовит вкусные коктейли, которые смогут попробовать и дети, и взрослые.
Также планируется участие косплей-объединения "Красная панда". Для зрителей откроется мир фантазии и перевоплощений, где герои и злодеи сойдут со страниц комиксов и экранов телевизоров.
ПростоФест пройдет 19 ИЮНЯ в сквере Пограничников. Начало – в 17:00.
Обратим внимание, в случае неблагоприятных погодных условий, ПростоФест будет перенесен на 25 июня.
Приглашаем всех на ПростоФест. Погрузитесь в мир искусства и зарядитесь положительными эмоциями. Приходите сами и приводите близких и друзей — Просто Фест гарантирует хорошее настроение каждому гостю!
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