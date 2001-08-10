Сахалинцы предпочитают поэзию и сказки Пушкина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты книжного сервиса «Строки» от МТС ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина проанализировали читательские предпочтения жителей Сахалинской области.

Самым читаемым произведением Пушкина оказался роман в стихах «Евгений Онегин. На втором месте - историческая повесть «Капитанская дочка», а замкнула тройку лидеров повесть с мистическими элементами «Пиковая дама». Также в топ-5 вошли «Сказка о царе Салтане» и «150 известных стихотворений».

Произведения «солнца русской поэзии» популярны у людей разного возраста и пола. Так, «Евгения Онегина» и «Пиковую даму» предпочитают люди в возрасте 35-44 лет. «Медный всадник» пришелся по вкусу поколению старше 55 лет. А у молодежи 18-24 лет в лидерах «Повести Белкина». При этом, «Евгения Онегина» и «Капитанскую дочку» чаще читают женщины, а «Пиковую даму» и «Медного всадника» - мужчины.