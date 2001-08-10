Тихоокеанское
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17:31, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Фестиваль школьных театров и школьных медиацентров «Театральные острова» стартует в Южно-Сахалинске

Фестиваль школьных театров и школьных медиацентров «Театральные острова» стартует в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Восемь коллективов школьных театров – победителей областного конкурса театральных постановок из семи районов Сахалинской области примут участие в фестивале школьных театров и школьных медиацентров «Театральные острова», который пройдёт в областном центре с 10 по 13 июня.

Также в фестивале участвуют приглашённые театральные коллективы из Республики Бурятии, Хабаровского края, Санкт-Петербурга и Москвы.

Все желающие приглашаются на торжественную церемонию открытия фестиваля, которая состоится 10 июня 2025 года в 10:30 в киноконцертном зале «Октябрь» (Коммунистический проспект, 45).

Также 11 июня с 10:00 до 17:00 в ККЗ «Октябрь» пройдут открытые показы от участников и гостей фестиваля. Вход свободный.

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