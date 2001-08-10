Сахалинская библиотека открыла выставку белорусских книг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 мая 2025 года в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке стартовала выставка «Россия-Беларусь: книга нас объединяет», представившая 22 уникальных издания из фондов Национальной библиотеки Беларуси. Экспозиция стала прямым результатом реализации Соглашения о международном документообмене между библиотеками двух стран, позволяя островитянам глубже познакомиться с политикой, культурой, наукой и природными богатствами Беларуси, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Среди ключевых экспонатов — исторические исследования Владимира Лиходедова и Светланы Хоружик «Беларусь Единая» и «Беларусь непобедимая», изданные при поддержке Гранта Президента Беларуси. Книги детально анализируют судьбоносные события: Отечественную войну 1812 года, Первую мировую и Великую Отечественную войны через призму архивных документов, карт и фотографий. Художественную ценность представляет издание «Василиса Гольшанская» Ирины Масленицыной и Николая Богодзяжа из серии «История для школьников», раскрывающее биографию княгини — прототипа былинной героини. Особый интерес у посетителей вызывает двуязычная «Шляхецкая кухня» с 50 адаптированными рецептами XVIII–XIX веков, погружающая в гастрономические традиции белорусского народа.

Экспозиция доступна в Центре международного сотрудничества на 2-м этаже библиотеки до 20 июня включительно. Посетители могут бесплатно изучить издания, входящие в список социально значимых публикаций Беларуси.