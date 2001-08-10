В музее книги Чехова Южно-Сахалинска отметят День защиты детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Самый яркий и весёлый праздник – День защиты детей – пройдёт 1 и 2 июня на площадках музея книги Чехова при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела. По инициативе губернатора Валерия Лимаренко в области реализуется масштабный комплекс мер для того, чтобы дети имели доступ к качественному образованию, развивали таланты и способности, в том числе, и на культурных площадках островного региона. И начавшиеся каникулы – вовсе не время скучать! Так, в первый день лета приглашаем мальчишек и девчонок на творческие мастер-классы в арт-галерее «Художественная фабрика» и арт-пространстве «РОСТ», а также в путешествие по сказкам в Музее медведя. Ну а 2 июня большая праздничная программа «Лето в музее» пройдёт в музее книги Чехова.
На творческих площадках музея 1 июня всех желающих ждёт программа «Весёлые рисовашки». В арт-галерее «Художественная фабрика» поймать летнее настроение можно будет на мастер-классах по рисованию пастелью, росписи морских раковин и цианотипии, проведут которые художники Сергей Васенкин, Наталья Дульцева и Валерия Елисеева. Кроме того, ребята посетят экскурсию по выставке «Золотой фонд изобразительного искусства Сахалинской области». А в арт-пространстве «РОСТ» пройдёт экскурсия по выставке «Метод Болотова», а художник Сергий Орлов проведёт мастер-класс «Кошка».
В выставочном центре «Музей медведя» посетителей ждёт день путешествий – ребята смогут создать свою настольную игру, а также пройти испытания по станциям и проверить свои знания известных сказок.
В музее книги Чехова развлекательная программа «Лето в музее» стартует 2 июня с концертной программы от артистов вокальных и танцевальных коллективов Южно-Сахалинска! Далее для ребят начнётся игра-путешествие «В поисках лета», которая пройдёт в сквере у музея, будет работать и площадка с интерактивными занятиями, где юные участники смогут посоревноваться в перетягивании каната, собрать мегапазлы и даже сделать из воздушных шаров главную героиню чеховской «Каштанки»! Кроме того, на протяжение всего праздника будет работать зона свободного творчества, где дети смогут дать волю своей фантазии, пройдут игры с любимыми персонажами, и можно будет даже в них перевоплотиться – с помощью аквагрима!
Программа мероприятий на 1 июня
Арт-галерея «Художественная фабрика» (ул. Ленина, 236а):
11:00 – «Гербарий в технике цианотипия» (Валерия Елисеева)
Создаём открытку в увлекательной технике
12:00 – «День защиты детей» (Сергей Васенкин)
Рисуем пастелью
12:00 ؘ– «Здравствуй, лето!» (Наталья Дульцева)
Роспись акрилом морских раковин
13:00 – Экскурсия по выставке «Золотой фонд изобразительного искусства Сахалинской области»
Арт-пространство «РОСТ» (ул. Ленина, 220):
14:30 – Экскурсия по выставке «Метод Болотова»
15:00 – «Кошка» (Сергий Орлов)
Рисуем углём и карандашом
Вход на площадки свободный, предварительная запись не требуется.
Выставочный центр «Музей медведя» (пр. Победы, 24):
11:00 – Интерактивное занятие «Путешествие»
Участники создадут настольную игру своими руками, где главным героем будет медведь.
13:00 – Игра-путешествие «Добрая сказка»
Участникам предстоит пройти испытания по разным станциям игры, где они выполнят различные задания и познакомятся с музеем.
Стоимость участия – 200 р.
Запись по телефону: +7 (924) 880‑40‑06
Программа мероприятий на 2 июня
Музей книги Чехова (пр. Мира, 104)
12:00–12:30 Торжественное открытие мероприятия «Лето в музее» 0+
Танцевально-музыкальная программа, посвящённая международному Дню защиты детей
12:00–15:00 Игра-путешествие «В поисках лета» 0+
Проведение познавательно-развлекательного мероприятия, посвящённого международному Дню защиты детей
12:00–15:00 Работа площадки «Мегапазлы» 0+
Масштабная версия популярной игры-головоломки
12:00–15:00 Работа площадки для подрастающих спортсменов «Спортивные старты» 6+
Соревнования по перетягиванию каната
12:00–15:00 Работа площадки «Весёлые карандаши» 3+
Участники мероприятия создадут уникальные и необычные карандаши.
12:00–15:00 Работа площадки «Солнце дружбы»
Каждая команда участников создаст яркое панно в технике «аппликация».
12:00–15:00 Площадка свободного творчества:
«Воздушная Каштанка» 3+
Участники мероприятия научатся создавать из воздушных шаров таксу – любимую породу собак Антона Павловича Чехова.
«Краски лета» 0+
Гости музея с помощью мела создадут летние пейзажи на асфальте перед входом в музей.
«Мегашашки» 3+
12:30–13:30 Работа площадки с аквагримом 0+
Все желающие смогут перевоплотиться в любимых героев – с помощью мастерства аквагримёра.
12:30–13:30 Работа аниматоров
Вход свободный по предварительной записи 8 (4242) 43-65-09
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