В Сахалинской библиотеке обсудили роман Владислава Шпильмана "Пианист"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 29 мая прошла очередная встреча книжного клуба «Чтение без границ», участники которого обсудили автобиографический роман Владислава Шпильмана «Пианист». Как рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ, это произведение, основанное на реальных событиях, погружает читателя в атмосферу оккупации Польши во Второй мировой войне, где музыка становится не только спасением, но и символом человечности. Мероприятие собрало как постоянных участников, так и новых гостей.
Роман рассказывает о жизни пианиста Владислава Шпильмана, который пережил ужасы войны, оставаясь верным своему призванию. До начала войны он сотрудничал с известными музыкантами — Романом Тотенбергом, Брониславом Гимпелем, Генриком Шерингом и Идой Гендель. Его последний эфирный концерт состоялся 23 сентября 1939 года, после чего вещание Польского государственного радио было прекращено. Автор избегает субъективных оценок, предоставляя читателю возможность самому осмыслить происходящее и прочувствовать трагедию времени через личную историю.
Обсуждению романа предшествовала музыкально-литературная презентация преподавателя Центральной детской музыкальной школы Южно-Сахалинска Елены Васько. Она рассказала участникам о композиторах, чьи произведения звучали в судьбе главного героя, и раскрыла скрытые смыслы классических произведений. Ученицы Елена Васько — Елизавета и Евгений — исполнили фрагменты из сочинений Иоганна Себастьяна Баха и Людвига ван Бетховена, что сделало встречу особенно эмоциональной. Участники договорились не прерывать работу клуба на лето, следующая встреча состоится позже - информация будет объявлена дополнительно.
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