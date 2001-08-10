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11:48, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Южно-Сахалинский симфонический оркестр завершает сезон концертом в честь Чайковского

Южно-Сахалинский симфонический оркестр завершает сезон концертом в честь Чайковского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 июня Южно-Сахалинский симфонический оркестр завершит свой 26-й концертный сезон масштабным выступлением, посвященным 185-летию Петра Чайковского. В программе - премьера на Сахалине Четвертой симфонии великого русского композитора и Второй концерт Рахманинова в исполнении московского пианиста Константина Хачикяна.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе городской администрации, концерт откроет выступление лауреата международных конкурсов Константина Хачикяна. Пианист, победитель II Международного конкурса имени Рахманинова, исполнит Второй концерт композитора. "Хачикян регулярно выступает на лучших сценах России и мира, включая концертные залы Германии, Франции, Японии и Австралии", - отметили организаторы.

Во втором отделении сахалинцы впервые услышат Четвертую симфонию Чайковского - монументальное произведение, созданное в переломный период жизни композитора. "Эта симфония отражает глубокие философские размышления автора о судьбе человека и его месте в мире, - поясняют музыканты оркестра. - Четыре части произведения, связанные единой концепцией, раскрывают разные грани личности художника". Концерт начнется в 19:00 в Чехов-центре по адресу: Коммунистический проспект, 35.

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