Библиотека на открытом воздухе в Южно-Сахалинске начнет работу в июне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Со 2 июня Сахалинская областная универсальная научная библиотека откроет летний сезон работы площадки "Библиотека на открытом воздухе". В течение трех месяцев гостей ждут литературные вечера, мастер-классы и тематические мероприятия для всех возрастов.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, торжественное открытие летней площадки состоится 2 июня в 16:00. Организаторы подготовили насыщенную программу, включающую краеведческие встречи, интерактивные занятия для детей и взрослых, а также литературно-музыкальные вечера. Все мероприятия будут проходить в сквере библиотеки до конца августа.

Сотрудники библиотеки отмечают, что программа составлена с учетом пожеланий читателей. "Мы постарались сделать программу максимально разнообразной, чтобы каждый посетитель нашел для себя что-то интересное", - пояснили организаторы. Полный график мероприятий можно будет найти на официальном сайте библиотеки в разделе "Афиша". По всем вопросам можно обращаться по телефону +7(4242)45-25-26.