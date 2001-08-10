Литературная гостиная музея Чехова на Сахалине приглашает на вечер джаза и киномузыки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
29 мая 2025 года в музее книги Чехова пройдёт концерт «Навстречу лету» солистки Сахалинской филармонии Марьяны Герасименко. Мероприятие организовано при поддержке регионального министерства культуры и станет частью творческого проекта «МУЗейник», объединяющего музыку и литературу.
Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе музея, в программе прозвучат джазовые и эстрадные хиты, а также саундтреки из популярных фильмов в авторской аранжировке. Марьяну Герасименко поддержат пианист Олег Анохин, саксофонист Юрий Иваницкий, бас-гитарист Сергей Бужинский и барабанщик Александр Николаев. Особый акцент сделают на дуэте скрипки и вокала, который станет кульминацией вечера.
Концерт начнётся в 19:00 в литературной гостиной музея. Билеты стоимостью 1000 рублей можно приобрести в кассе или на сайте учреждения, а также оплатить Пушкинской картой. «Мы создаём атмосферу лета через музыку, чтобы гости унесли с собой вдохновение», — отметили организаторы.
Для справок: 8 (4242) 43-65-09. Напомним, проект «МУЗейник» стартовал в 2023 году и уже провёл 15 концертов, собрав более 2000 зрителей. В 2025 году планируют расширить географию выступлений, включив районы Сахалина.
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