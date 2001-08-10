Сахалинский гитарный оркестр исполнит саундтреки из

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 июня 2025 года в Южно-Сахалинске выступит единственный в России гитарный оркестр, в составе которого 36 гитар, мандолины, флейты и виолончель. Коллектив, не имеющий аналогов даже в Москве, представит программу от классики до саундтреков из «Пиратов Карибского моря» и «Ведьмака».

Как сообщает ТИА "Острова" в Центральной детской музыкальной школе, концерт пройдет в зале ОЦНТ (пр-кт Победы, 24) с 16:00 до 17:00. Генеральная репетиция состоится в тот же день и открыта для прессы. Руководитель оркестра Игорь Бещетников отметил: «Мы соединяем классические традиции с современными хитами — это делает наше выступление уникальным даже на фоне столичных проектов».

Программа включает ирландские народные мелодии, русскую народную музыку, а также произведения современных композиторов. «Такой состав — редкость для России. Всего в стране около 10 подобных коллективов, но наш выделяется масштабом и разнообразием репертуара», — подчеркнул Дмитрий Бородаев, председатель жюри IV Городского конкурса инструментального исполнительства.

В 2024 году оркестр получил грант губернатора на развитие музыкальных проектов.