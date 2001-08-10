В Южно-Сахалинске горожане проверили знания о войне в рамках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 мая Сахалинская областная научная библиотека (СахОУНБ) отметила Общероссийский день библиотек ярмаркой вакансий и интеллектуальным забегом «Бегущая книга», приуроченным к 80-летию Победы. Мероприятие объединило горожан, желающих работать в библиотеке, и любителей литературы, ответивших на вопросы о военных книгах.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, директор библиотеки Елена Павлова открыла событие словами: «Библиотека — это живой организм, где даже в цифровую эпоху ценят живое общение и силу слова. Мы ищем тех, кто готов писать с нами новые страницы истории». Гости узнали о вакансиях в отделах редких книг, цифровизации и детских программ, а специалисты центра занятости помогли оформить резюме.

В рамках «Бегущей книги» сотрудники библиотеки провели викторину в сквере СахОУНБ. Они задавали прохожим вопросы о героях военной литературы, таких как Александр Матросов и Зоя Космодемьянская. За правильные ответы участники получали книги и сувениры с символикой библиотеки. «Мы хотели напомнить, что подвиги героев живут не только в памяти, но и на страницах», — пояснили организаторы.

Кроме того, гости посетили мастер-классы по реставрации книг и цифровым архивам, а также обсудили с руководителями отделов перспективы развития библиотеки. Напомним, СахОУНБ ежегодно проводит 200+ мероприятий — от научных лекций до квестов. В 2025 году здесь планируют открыть интерактивную зону с VR-технологиями для погружения в историю Сахалина.