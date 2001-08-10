В Южно-Сахалинске планируют установить памятник героям русско-японской войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский региональный фонд культуры выступил с инициативой установить монумент в честь героев обороны Южного Сахалина в период русско-японской войны 1904-1905 годов. Как сообщили ТИА "Острова" в администрации города, местом для памятника предложили благоустроенную территорию рядом с Воскресенским кафедральным собором.

Сергей Пономарев, представитель фонда, подчеркнул важность увековечивания памяти 1200 русских ополченцев, противостоявших японской дивизии в 1905 году. "Японцы казнили около 300 мирных жителей, а многие защитники стали жертвами репрессий, - отметил Пономарев. - Установка памятника у здания СахГУ станет важным напоминанием для молодежи о трагических событиях, сформировавших современную идентичность юга Сахалина".

Администрация Южно-Сахалинска уже поддержала инициативу, ссылаясь на успешный опыт реализации подобных общественных проектов - памятников Невельскому и Василевскому. Финансирование планируют осуществить за счет президентского гранта и средств областного бюджета. Известный художник Андрей Ковальчук выразил готовность участвовать в создании мемориальной композиции. Финальный проект памятника сейчас находится в разработке.