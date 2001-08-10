В Южно-Сахалинске планируют установить памятник героям русско-японской войны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский региональный фонд культуры выступил с инициативой установить монумент в честь героев обороны Южного Сахалина в период русско-японской войны 1904-1905 годов. Как сообщили ТИА "Острова" в администрации города, местом для памятника предложили благоустроенную территорию рядом с Воскресенским кафедральным собором.
Сергей Пономарев, представитель фонда, подчеркнул важность увековечивания памяти 1200 русских ополченцев, противостоявших японской дивизии в 1905 году. "Японцы казнили около 300 мирных жителей, а многие защитники стали жертвами репрессий, - отметил Пономарев. - Установка памятника у здания СахГУ станет важным напоминанием для молодежи о трагических событиях, сформировавших современную идентичность юга Сахалина".
Администрация Южно-Сахалинска уже поддержала инициативу, ссылаясь на успешный опыт реализации подобных общественных проектов - памятников Невельскому и Василевскому. Финансирование планируют осуществить за счет президентского гранта и средств областного бюджета. Известный художник Андрей Ковальчук выразил готовность участвовать в создании мемориальной композиции. Финальный проект памятника сейчас находится в разработке.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
17:12 22 Мая Только 19% жителей Южно-Сахалинска поддерживают введение налога для неработающих
09:58 20 Мая Гектар сухой травы потушили на морском побережье в Поронайском районе
16:36 20 Мая Сахалинские дети войны получили право на санаторное лечение раз в три года
12:07 21 Мая Чемпионка России, Европы и мира по художественной гимнастике провела мастер-класс для юных сахалинцев
12:46 30 Апреля Экономисты посчитали во-сколько сахалинцам обойдется выезд на природу на праздниках
12:15 7 Мая Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 назвала газовые установки в честь защитников Отечества
10:01 30 Апреля Сахалинстат рассказал, сколько человек трудятся на территории региона
10:02 15 Мая Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение
Выбор редакции
- 11:10 Вчера В Южно-Сахалинске прошел концерт в поддержку семей участников СВО
- 09:52 22 Мая На Сахалине для школьников провели мастер-класс по основам фотографии
- 15:09 21 Мая Сахалинский хореографический центр "Мечта" отметил 30-летие
- 12:07 21 Мая Чемпионка России, Европы и мира по художественной гимнастике провела мастер-класс для юных сахалинцев
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?