В Южно-Сахалинске прошел концерт в поддержку семей участников СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной библиотеке состоялся концерт "Семья - сила Отечества", посвященный поддержке семей военнослужащих. Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ, мероприятие посетили жены, дети и родственники бойцов, а также семьи погибших героев.

Особой частью вечера стала акция "Синий платочек", где гостям раздали платочки как символ верности и надежды. "Мы хотим показать, что эти семьи не одиноки", - отметила Татьяна Надсадина, председатель регионального отделения "Женщины Бизнеса". Директор департамента социальной политики Эльвира Юркова поблагодарила семьи за их стойкость и пожелала скорейшего возвращения защитников.

Коллективы "Русский терем" и "Voice Group" исполнили патриотические песни, которые зрители встречали аплодисментами. Наталья Каурова, организатор проекта "Своя семья", подчеркнула важность таких встреч для взаимной поддержки. В завершение гостей ждали сладкие подарки, цветы и общая фотография на память.