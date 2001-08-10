На Сахалине провели праздничный вечер ко Дню славянской письменности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 мая в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошел праздничный вечер, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Студенты и постоянные читатели познакомились с историей создания кириллицы, увидели редкие книги и насладились выступлениями фольклорных коллективов.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, ведущие мероприятия подробно остановились на вкладе Кирилла и Мефодия в создание славянской азбуки. Гости смогли рассмотреть факсимильную копию Остромирова Евангелия - одной из древнейших русских рукописных книг, оригинал которой хранится в Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга. Особый интерес вызвал рассказ о художественном оформлении старинных книг: миниатюрах, заставках и декоративных буквицах.

Праздничную программу украсили выступления детского хора "Цветень", ансамбля гусляров "Кружева" и фольклорного коллектива "Туесок". Участники квилт-студии "Лоскутный остров" представили уникальную текстильную книгу "Сказка, прочитанная через сто лет" и продемонстрировали коллекцию русских костюмов. В завершение вечера гости под руководством библиотекарей создали собственные буквицы в технике линогравюры.

В этот день библиотека получила в дар репертуарно-методический сборник "Туесок русских народных традиций", который после обработки займет место в зале имени А.П. Чехова. Как подчеркнули организаторы, подобные мероприятия способствуют сохранению культурного наследия и традиционных ценностей, что соответствует приоритетам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.