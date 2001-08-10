На Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 мая в галерее "Город художников" (ТРК "Сити Молл", 4-й этаж) стартует выставка "Территория света", на которой сахалинские художники и фотографы покажут, как свет преображает привычные пейзажи. Как сообщили ТИА "Острова" в музее книги Чехова, экспозиция включает более 25 работ, где свет выступает не просто элементом композиции, а ключевым образом, формирующим настроение и эмоции.

Посетители увидят знакомые сахалинские виды - морские просторы, горные сопки, городские уголки - в разное время суток. Художники запечатлели, как утренние лучи, дневное сияние и вечерние сумерки меняют восприятие одного и того же места. Особый акцент авторы сделали на контрастах света и тени, показывая, как игра оттенков создает объем и раскрывает скрытую красоту обычных предметов.

Выставка проходит в рамках губернаторского проекта "Художники Сахалинской области". В день открытия, 22 мая в 17:00, гостей ждет розыгрыш призов. Экспозиция будет работать до 16 июля, вход свободный для всех желающих.