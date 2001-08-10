Сахалинская библиотека проведет вечер славянской письменности и культуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 мая в 13:00 Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает на литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Гости мероприятия узнают об истории создания славянской азбуки и увидят факсимильную копию древнейшего памятника русской письменности - Остромирова Евангелия.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, программа вечера включает несколько тематических блоков. Участникам расскажут о жизни просветителей Кирилла и Мефодия, покажут различные виды древних азбук и познакомят с историей первых русских рукописных книг. Отдельное внимание организаторы уделят русскому народному творчеству - сказкам, былинам и их отражению в работах известных художников.

Мероприятие украсят выступления творческих коллективов Сахалинской области. Особый интерес представляет демонстрация работ мастеров квилт-студии "Лоскутный остров". Праздник пройдет в зале имени А.П. Чехова на втором этаже библиотеки. Вход для всех желающих свободный.