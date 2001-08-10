Сахалинский хореографический центр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городской хореографический центр "Мечта" празднует свое 30-летие грандиозным концертом на сцене ДК "Октябрь". Более 200 воспитанников центра представили двухчасовой спектакль под девизом "Следуй за мечтой!", объединивший 20 номеров в различных танцевальных стилях.

Как рассказали ТИА "Остова" в городской администрации, подготовка к юбилею шла весь год. "Мы создали не просто концерт, а полноценный спектакль с прологами и финалами, который рассказывает историю становления юных танцоров", - отметил директор центра Александр Никитин. В рамках торжества наградили педагогов и выпускников, в том числе художника-модельера Наталью Щербакову и руководителя ансамбля "Анимэ" Александра Володина.

Особенно трогательным моментом стало чествование выпускниц центра. "Мечта стала для меня вторым домом, именно здесь я решила связать жизнь с хореографией", - поделилась Ксения Бондарева, которая поступает в колледж искусств на балетмейстера. Сегодня в центре занимаются более 200 детей в шести коллективах, включая инклюзивный ансамбль "Непоседы", созданный в прошлом году.