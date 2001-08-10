Сахалинская библиотека проведет день открытых дверей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 мая, в преддверии Общероссийского дня библиотек, Сахалинская областная универсальная научная библиотека проведет день открытых дверей. Гостей ждут экскурсии, знакомство с работой учреждения и информация о вакансиях - сейчас библиотеке требуются девять специалистов в пять отделов.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, программа включает ярмарку вакансий и профориентационные консультации от Южно-Сахалинского центра занятости. Посетители смогут пообщаться с сотрудниками разных отделов, задать вопросы о работе в библиотеке и узнать о перспективах трудоустройства.

Мероприятие начнется в 11:00 в фойе первого этажа. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону +7 (4242) 45-25-26. Организаторы приглашают всех желающих - как жителей региона, так и гостей Сахалина.