В Сахалинской библиотеке откроют выставку к Кирилло-Мефодиевским чтениям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
24 мая 2025 года в Сахалинской областной научной библиотеке начнет работу книжная выставка в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе учреждения, экспозиция познакомит посетителей с историей русской письменности и славянской культуры через редкие издания и уникальные экспонаты.
Выставка включает пять тематических разделов. Центральным экспонатом станет репринтное издание "Букваря" Кариона Истомина XVII века с современными комментариями. Отдельный раздел посвящен 100-летию со дня преставления патриарха Тихона, где представят книги из фондов библиотеки и Южно-Сахалинской епархии. Особый интерес вызовут редкие документы: репринт первого русского "Апостола" и сборники житий святых.
Экспозиция также раскроет богатство славянской культуры через издания об иконописи, зодчестве и декоративно-прикладном искусстве. Выставка откроется в 13:00 в фойе первого этажа библиотеки. Подробности можно уточнить по телефону +7 (4242) 45-25-46.
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