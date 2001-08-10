Музей книги Чехова проведет "Ночь музеев" с новыми мероприятиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Музей книги Чехова готовится к всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет 17 мая. В этом году мероприятие будет посвящено Году защитника Отечества, объявленному президентом РФ Владимиром Путиным, и пройдет под темой «Герои» в честь 80-летия Великой Победы. Посетители смогут не только насладиться культурной программой, но и узнать о героях прошлого и настоящего, а также о том, как можно защитить свою страну, рассказали ТИА "Острова" в музее.
Программа «Ночи музеев» начнется в 18:00 у музея книги Чехова, расположенного по адресу: проспект Мира, 104. Гостей встретят показательные выступления бойцов клуба «Десантник» и концерт патриотической песни. В 19:00 состоится литературный вечер «Стихи, опалённые в боях», где пронзительные строки о войне будут сопровождаться песочной анимацией, создавая уникальную атмосферу. В течение вечера посетители смогут участвовать в экскурсиях по фондам музея и архивам ГИАСО, а также встретиться с семьями участников специальной военной операции, чтобы обсудить важные темы патриотизма и памяти.
Кроме того, участники смогут пообщаться с военными корреспондентами, которые поделятся своими историями с передовой. В программе также запланированы любимые зрителями «Ожившие картины», где музыка и танцы оживят известные произведения искусства. В рамках выставки «Сокровища полковых музеев», организованной совместно с Государственным историческим музеем, гости смогут поучаствовать в игре в шашки в необычном формате, а для детей подготовлена программа с росписью фигурок и созданием миниатюр. В 23:00 пройдет традиционное шоу мыльных пузырей, которое всегда вызывает восторг у зрителей. Стоимость единого билета на все мероприятия составит 300 рублей.
На «Ночь музеев» также запланированы мероприятия на площадках партнеров музея книги Чехова. Региональное отделение международной общественной организации «Союз православных женщин» проведет мастер-класс по изготовлению бородинских булочек, а региональное отделение ДОСААФ России в Сахалинской области представит передвижную выставку образцов вооружения с мастер-классом по сборке и разборке оружия. Краевед Сергей Федорчук расскажет о героях в своих книгах, которые также можно будет приобрести.
Участники акции не останутся без подарков. Весь вечер пройдет розыгрыш призов среди участников викторины по выставке «Сокровища полковых музеев», а магазин «Марабу» разыграет свои товары среди первых 100 гостей.
Помимо музея книги Чехова, «Ночь музеев» пройдет в выставочном центре «Музей медведя» и арт-галерее «Художественная фабрика», где будут организованы мастер-классы и концерты, подходящие для всей семьи. В арт-пространстве «РОСТ» также запланированы гаражная распродажа от местных мастеров и выступления музыкальных групп.
Таким образом, предстоящая «Ночь музеев» на Сахалине предложит жителям и гостям региона уникальную возможность погрузиться в мир искусства, истории и творчества. Мы ждем всех на «Ночь музеев – 2025», чтобы вместе говорить о памяти, благодарности и единстве.
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