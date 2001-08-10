На Сахалине открылась книжная выставка к юбилею островных историков-краеведов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
14 мая в главной областной библиотеке Сахалинской области стартовала книжная выставка под названием «К юбилею сахалинских историков-краеведов – И. А. Самарина и М. С. Высокова. Вклад в изучение региона». Экспозиция знакомит посетителей с биографиями и основными публикациями двух выдающихся ученых, внесших значительный вклад в изучение истории региона: заслуженного работника культуры Игоря Самарина и доктора исторических наук Михаила Высокова.
Первая часть выставки посвящена Игорю Самарину и его научной деятельности. Раздел «Человек обширных научных интересов» представляет одно из первых его изданий — «История острова Монерон» (1996), которое стало популярным среди читателей и было переиздано в 2007 году. Самарин активно исследует историю Сахалинской области первой половины XX века, а также события августа 1945 года на Сахалине и Курилах. В экспозиции можно найти такие работы, как «Памятники воинской славы Сахалинской области» (2010), фотоальбом «Шумшу, последний остров войны, август 1945 года» (2017) и книги из серии «Лица Победы» (2020–н. в.), рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Вторая часть выставки «Создатель исключительных изданий» посвящена масштабной научной деятельности Михаила Высокова. Экспозиция включает не только его авторские работы, но и издания, над которыми он трудился как редактор и составитель. Среди представленных материалов находится автореферат его диссертации на тему «История почты и телеграфа на Дальнем Востоке России (40-е гг. XVII - начало XX в.)», а также одноименная монография (2004). Издание «Комментарий к книге А. П. Чехова «Остров Сахалин» (2010) демонстрирует исторический подход Высокова к классическому произведению.
Михаил Высоков также является основателем «Краеведческого бюллетеня: Проблемы истории Сахалина, Курил и сопредельных территорий», который выходил с 1990 по 2005 год. В выставке представлена его статья «Первый исторический журнал на Сахалине» (1995), в которой рассказывается о создании этого уникального для региона издания. Выставка расположена в зале им. Г. И. Невельского (2-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 20 июня. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (4242) 45-25-37, 45-25-38.
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