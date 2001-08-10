Сахалинские мастерицы представили культуру коренных народов на международной выставке в Москве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 28 апреля по 2 мая 2025 года сахалинские делегатки приняли участие в юбилейной XX Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера» в Москве, где представили традиции коренных малочисленных народов. В рамках проекта «Гостиная женщин Севера» они провели мастер-классы, выступили с докладами и познакомили гостей с культурным наследием региона, включая уйльтинскую кухню и нивхские музыкальные инструменты.

Как сообщили ТИА "Острова" в краеведческом музее, делегацию возглавила старший научный сотрудник краеведческого музея Ольга Соловьева. На тематической сессии «Кухня кочевников» она рассказала об уйльтинских блюдах, а Галина Саменко из Центра народного творчества раскрыла роль фольклора в современном искусстве. Елена Ниткук, представитель областного художественного музея, подчеркнула вклад женщин Севера в победу в Великой Отечественной войне.

В литературной гостиной «Голос Севера» Светлана Санги выступила с докладом о творчестве писателя Владимира Санги, чье 90-летие отмечали в этом году. Мастерицы Елена Садинова и Валерия Осипова научили гостей создавать сувениры из рыбьей кожи, а Галина Саменко и Елена Ниткук провели мастер-классы по игре на нивхских инструментах: ударном бревне «тяти чхарш» и погремушках «корх».

«Гостиная женщин Севера» объединила более 50 участниц из разных регионов России. Хабаровские, магаданские и чукотские мастерицы демонстрировали вышивку, бисероплетение и национальные музыкальные традиции. Организаторами выступили Ассоциация КМНС и Центр традиционных знаний при поддержке Совета Евразийского женского форума и компании «Сахалинская Энергия».

Напомним, выставка «Сокровища Севера» проводится с 2005 года и входит в топ-10 этнокультурных событий России. В 2024 году сахалинская делегация получила спецприз за инновации в сохранении наследия коренных народов.