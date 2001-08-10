Сахалин принимает гастроли Белгородского театра кукол

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 20 по 25 мая Сахалин станет площадкой для гастролей Белгородского государственного театра кукол, который представит зрителям семь увлекательных спектаклей. Эти постановки входят в популярный проект «Большие гастроли для детей и молодежи», и зрители смогут насладиться как известными русскими, так и зарубежными сказками, а также произведениями классиков и современных авторов.

Сахалинский театр кукол выступит в роли принимающей стороны, обеспечивая комфортные условия для гостей. Участие островных артистов в всероссийской программе «Большие гастроли» получило поддержку от руководства региона и министерства культуры и архивного дела области. Это сотрудничество подчеркивает важность культурного обмена между регионами России.

Проект «Большие гастроли» нацелен на объединение культурного пространства страны и расширение возможностей для творческого взаимодействия театральных коллективов. За время реализации программы на Сахалине уже побывали театры из Татарстана, Якутии, Москвы, Челябинска и Чувашии. В ответных гастролях Сахалинский театр кукол знакомил зрителей из других регионов с уникальным театральным искусством своего региона, что способствует развитию культуры и искусства на острове.