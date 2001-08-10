Сахалинская библиотека получила книги от финалистов конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В конце апреля писательница Ирина Лазаренко и ее коллеги передали в дар Сахалинской областной универсальной научной библиотеке (СахОУНБ) издания с автографами. Эти авторы прибыли на Сахалин в составе группы финалистов номинации "Научно-фантастический рассказ" Всероссийского конкурса "Россия 2050", где они проходили десятидневный акселератор и знакомились с культурой региона.

Во время экскурсии по библиотеке Октавия Колотилина вручила свой роман «Терранавты», который повествует о будущем Сахалина, а также открытки с иллюстрациями. Ирина Лазаренко пообещала отправить свои произведения позже, и 12 мая библиотека получила посылку с несколькими книгами. Среди присланных изданий оказались романы «Неизлечимые. Магия дружбы», «Невыносимые. До порога чужих миров» и «Драконов не кормить», а также артбук «Время для дракона», созданный в сотрудничестве с Анной Дербенёвой, и сборник рассказов и повестей «Жатва».

Ирина Лазаренко активно работает в жанрах классического фэнтези и социальной фантастики, а также выступает в роли редактора и игрового сценариста. Она удостоена общественной медали «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе» и является членом Союза литераторов России. Ее роман «Неизлечимые. Магия дружбы» попал в шорт-лист премии «Бегущая по волнам» и был переиздан дважды, а роман «Хмурь» принёс ей премию имени Леонида Панасенко. После обработки книги будут доступны для читателей в Центре мобильного библиотечного обслуживания на первом этаже СахОУНБ, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.