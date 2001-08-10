На Сахалине собирают послания для капсулы времени
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
VK совместно с Сахалинским областным краеведческим музеем запускает уникальный проект, направленный на сбор посланий для капсулы времени под названием "Музеи говорят". Этот проект призван зафиксировать голос современности и культуры, отражая дух нашего поколения, и приурочен к ежегодной акции "Ночь Музеев". Каждый участник, от школьников до известных личностей, сможет внести свой вклад, рассказав о своих ассоциациях с культурой и музеем.
Как сообщили ТИА "Острова" в краеведческом музее, проект предоставляет возможность каждому желающему оставить комментарий в официальной группе музея во ВКонтакте. Участники могут поделиться словом, которое, по их мнению, наиболее точно отражает суть музея или культуры в целом.
Директор музея Юрий Алин отметил: "Для меня музей в любое время отражает слово 'бессмертие'. Музей - это место, где сохраняется память о людях, их жизни, культуре и традициях. Мы сохраняем больше, чем просто предметы - мы сохраняем историю, а человек получает свой шанс на бессмертие".
Сбор посланий продлится до 15 мая, после чего сотрудники музея создадут капсулу времени, которая будет установлена в самом музее. Затем капсула будет закопана в сквере, где она останется до 2050 года, ожидая, когда будущие поколения смогут узнать о нашем времени и культуре. Этот проект подчеркивает важность сохранения культурного наследия и вовлечения общества в процесс его формирования.
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