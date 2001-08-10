В Южно-Сахалинске отметили День жен-мироносиц торжественным концертом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске отметили День жен-мироносиц торжественным вечером, собрав на сцене ККЗ «Октябрь» женщин, чья роль в обществе и семье остается незаменимой. Праздник объединил православных христиан вокруг традиций, славящих верность, самоотверженность и духовность женщин, которые вдохновляют и поддерживают близких. Особое внимание уделили тем, кто помогает российским военнослужащим в зоне СВО.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии города, торжественное мероприятие посетили представительницы православной общественности, прихожанки храмов Южно-Сахалинской и Курильской епархии, а также активистки, оказывающие поддержку бойцам. Владыка Никанор и мэр Сергей Надсадин обратились к гостям с поздравлениями. Мэр подчеркнул многогранность роли современной женщины: она не только хранительница домашнего очага, но и успешный профессионал в науке, медицине, культуре и других сферах. «Мы гордимся нашими женщинами, которые развивают город и воспитывают новое поколение», – отметил Сергей Надсадин. Председатель регионального отделения «Союза православных женщин» Майя Кириллова вручила благодарственные письма за вклад в развитие духовно-нравственных ценностей.
Гостей праздника ждал концерт Государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны» из Новосибирска. Коллектив, основанный в 1989 году, известен исполнением народной и духовной музыки. Ансамбль стал лауреатом и дипломантом множества международных, региональных и областных конкурсов. Их выступление стало ярким завершением вечера, подарив зрителям незабываемые впечатления.
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