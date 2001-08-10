На Сахалине литературно-музыкальный вечер объединил творческих людей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 апреля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошел литературно-музыкальный вечер под названием "Счастье. Любовь. Весна". Мероприятие собрало творческих людей, которые поделились своими произведениями, создав атмосферу радости и вдохновения, рассказали ТИА "Острова" СахОУНБ.

На сцене выступили участники творческого объединения "Интонация", которые представили зрителям программу, включающую авторские произведения. Среди них выделился сахалинский бард Владимир Ан, известный своим хитом "Я такой". Его композиции, наполненные темами доброты и любви к окружающим, завоевали сердца публики и создали теплую атмосферу вечера.

Также на мероприятии выступила волонтер культуры Анна Жилина, которая порадовала зрителей своими авторскими музыкальными композициями и стихами, наполненными позитивом и легкостью. Виктория Крылова, специалист библиотеки и организатор творческого объединения "Интонация", представила свои лирические стихотворения и песни, добавив в программу нотки глубокой эмоциональности.