Трилогия "Митя" пополнила фонд главной библиотеки Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Трилогия «Митя» сахалинского писателя Дениса Чернова 5 мая вошла в фонд главной библиотеки региона и вскоре будет доступна в муниципальных библиотеках Сахалинской области. Автор лично передал экземпляры своей книги, которая объединяет три повести о Мите - простом молодом человеке из небольшого портового города Корсакова на юге Сахалина.
Первая повесть под названием «Повесть о первой любви» описывает путь мальчика, который превращается в мужчину. Он сталкивается с первыми трудностями взрослой жизни, делает ошибки, но не останавливается на достигнутом. Во второй повести «Любить» Митя уже взрослый и находят свою любовь, но сможет ли он сохранить отношения с девушкой? Третья повесть «По снегу вверх» рассказывает о том, как герой находит свое призвание и стремится к самосовершенствованию.
Книга издана тиражом в 700 экземпляров, из которых половина будет направлена военнослужащим, восстанавливающимся после ранений в госпиталях Донецкой Народной Республики. Остальные экземпляры поступят в библиотеки Сахалинской области. Автор выразил благодарность всем, кто оказал финансовую поддержку в процессе издания трилогии, включая друзей из Нижнего Новгорода, Москвы и других регионов, а также местных депутатов, таких как Наталья Коршунова и Максим Козлов. После необходимой обработки, издание будет размещено в зале имени Г.И. Невельского на втором этаже Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, сообщили ТИА "Острова".
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