В Сахалинской библиотеке открывается выставка "Великая Победа"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
30 апреля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка "Великая Победа", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция включает семь разделов, охватывающих различные аспекты войны, такие как "Летопись Победы", "Солдаты Победы", "Никто не забыт, ничто не забыто", "Великие битвы", "Конструкторы Победы", "Оружие Победы" и "Библиотеки в годы войны".
Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ, особое внимание на выставке привлекают редкие издания из фонда библиотеки. Сборник "О Великой Отечественной Войне Советского Союза" включает обращения, приказы и выступления И. В. Сталина, которые звучали на всю страну с июля 1941 года по сентябрь 1945 года. Эти речи стали важной частью исторической памяти народа. Также представлены две книги из серии "Герои Великой Отечественной войны", изданные в 1948 году, которые рассказывают о подвигах И. В. Панфилова и Д. М. Карбышева, удостоенных звания Героя Советского Союза посмертно за проявленный героизм в борьбе с фашистами.
В разделе "Летопись Победы" посетители могут ознакомиться с монографиями известных авторов, таких как А. Исаев и А. Драбкин, а также книгами, посвященными патриотизму и исторической правде. Выставка предлагает широкий выбор книг, альбомов и статей о великих сражениях, участниках войны и конструкторах, создавших оружие, которое обеспечило победу нашей армии. Модели оружия, представленные на выставке, были предоставлены педагогом В. В. Ивановым из Объединения технического моделирования "Фрегат" Ресурсного центра "Унисон".
Кроме того, экспозиция включает предметы, найденные поисковиками из Сахалинского регионального отделения ООД "Поисковое движение России". Выставка расположена в фойе первого этажа библиотеки и будет открыта для посещения до 5 июня. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону +7 (4242) 45-25-27.
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