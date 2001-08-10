В Сахалинской области прошла акцию Библионочь-2025

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботний вечер 26 апреля Сахалинская областная детская библиотека превратилась в центр культурной активности, собрав сотни семей на Всероссийскую акцию «Библионочь-2025». Мероприятие привлекло 982 участника, среди которых были юные читатели, их родители и бабушки с дедушками, которые наслаждались разнообразными активностями на 17 подготовленных площадках.

В этом году «Библионочь» была посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, а основная тема мероприятия сосредоточилась на творчестве известного писателя Аркадия Гайдара, который по-прежнему любим многими поколениями детей. Специалисты библиотеки организовали множество мастер-классов и квестов, которые увлекли участников в увлекательное путешествие по страницам произведений Гайдара. Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, на первом этаже работала книжная ярмарка, где гости могли приобрести новинки от лучших российских издательств.

Дошкольники активно участвовали в мастер-классах, например, в «Разноцветном автопарке» они расписывали деревянные фигурки военной техники, создавая уникальные игрушки. В мастер-классе «Секретный сундучок» дети научились делать объемные коробочки из бумаги, как это делали их сверстники в советские времена. Школьники также нашли интерес в литературном мероприятии по мотивам рассказа «Голубая чашка», где обсудили произведение с библиотекарем и расписывали свои чашки.

На выставке-сушке «Арт-приключения с Гайдаром» участники продемонстрировали свои оригинальные рисунки, а на мастер-классах «Искусство военной поры» и «Школа советского плаката» они учились создавать агитационные плакаты. Любители театра также нашли себе занятие: на площадке «Маленькие бойцы большой мечты» они готовили театральные этюды, а в актовом зале зрители наслаждались иммерсивным спектаклем «Мальчиш-Кибальчиш», который сопровождался песочной анимацией.

Леонид Бельтюков, директор «Магазина комиксов» в Южно-Сахалинске, провел исторический обзор «Комикс-фронт: герои в рисунках», который заинтересовал многих слушателей. Участники узнали о развитии комиксов и их роли в освещении событий Великой Отечественной войны. В зале краеведения прошел увлекательный квест «Школа тимуровца», где дети выполняли задания, вдохновленные добрыми делами Тимура и его команды, а в завершение получили почетные медали.

Акция «Библионочь-2025» не только предоставила возможность провести время с пользой, но и подчеркнула важность интеллектуального и духовного общения в семьях. Гостям удалось создать коллажи на мастер-классе «Собери воспоминания о советском детстве», что стало приятным сюрпризом для взрослых. В итоге, мероприятие стало ярким примером того, как совместные творческие занятия и чтение могут объединять людей разных поколений.