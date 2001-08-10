В Южно-Сахалинске наградили победителей конкурса "Чеховиана"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске состоялась церемония награждения победителей конкурса "Чеховиана", который в этом году отмечает своё 27-летие. Это мероприятие собрало более двух тысяч участников, включая юных поклонников творчества Антона Павловича Чехова и педагогов, вдохновлённых его произведениями. Конкурс стал настоящим праздником искусства, который прошёл в музее книги Чехова при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
В течение четырёх недель юные участники представили более тысячи рисунков, продемонстрировали артистизм в художественном чтении и инсценировках, которые ничуть не уступали профессиональным постановкам. Как рассказали ТИА "Острова" в музее, начальник отдела по делам архивов и музеев министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Константин Гончаров отметил, что высокий интерес молодежи к классической литературе подтверждает актуальность произведений Чехова, который по-прежнему остаётся современным писателем.
Конкурс "Чеховиана" проходил по четырём направлениям: "По страницам чеховских произведений" (конкурс рисунков), "Читая Чехова" (конкурс чтецов), "Герои Чехова на школьной сцене" (конкурс инсценировок) и "Острова Сокровищ" (турнир настольных игр). Директор музея книги Чехова, заслуженный работник культуры Сахалинской области Евгения Фирсова подчеркнула, что конкурс способствует не только творчеству, но и изучению литературы и истории, а также расширению географии участников. Специальные номинации отметили лучших из лучших, которые получили дополнительные поощрения.
Член жюри, заведующая театральным отделением Детской школы искусств г. Южно-Сахалинска, заслуженный педагог Сахалинской области Марина Ларина отметила, что "Чеховиана" мотивирует детей к чтению и изучению наследия Чехова, что оставляет глубокий след в их памяти. Все победители получили ценные призы от музея книги Чехова, включая сертификаты на товары для учёбы и творчества, энциклопедии живописи, наборы для домашнего театра и настольные игры.
Гран-при "Чеховианы" завоевала детская школа искусств г. Поронайска, чьи ученики стали триумфаторами юбилейного года. Заместитель директора департамента образования, культуры и спорта администрации Поронайского муниципального округа Сахалинской области Анна Гвон вручила приз. Кроме того, традицией стало проведение лотереи среди всех участников, где обладатели счастливых билетов получили подарочные наборы для творчества.
Церемония награждения также порадовала зрителей концертной программой, в которой выступили участники образцовой эстрадной вокально-танцевальной студии "Новое поколение", коллектив "Анимэ" и хореографический ансамбль "Акварель" из детской школы искусств № 2 г. Южно-Сахалинска. Организаторы выражают благодарность всем участникам, педагогам, членам жюри и партнёрам "Чеховианы-2025", среди которых Сахалинское кинодосуговое объединение, АО "Совхоз "Тепличный", издательство "Сахалин-Приамурские Ведомости" и многие другие.
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