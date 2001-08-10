Сахалинцы отметили Всемирный день книг и призвали помнить о героях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Акция, посвящённая Всемирному дню книг и авторского права, завершилась 23 апреля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке (СахОУНБ). Это мероприятие прошло в рамках Года защитника Отечества и в контексте празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркивая важность памяти о героях и роли книг в формировании исторической памяти.
На церемонии закрытия акции участники смогли не только узнать больше о значении читаемости для современного общества, но и пообщаться с известными авторами и литераторами. Множество книжных выставок и тематических бесед помогли создать атмосферу уважения к литературе и её создателям. В библиотеках региона разместили специальные стенды с произведениями, которые вдохновляют поколения и служат напоминанием о великих достижениях человечества.
Как рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ, активное участие местных жителей и библиотекарей способствовало успешному проведению акции. Они проявили творческий подход и организовали интересные мероприятия, которые привлекли внимание как молодежи, так и людей старшего поколения. Акция не только подчеркнула значимость книг, но и укрепила патриотические чувства, объединяя людей вокруг идей, связанных с защитой Отечества и уважением к подвигам предков.
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