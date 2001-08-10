Сахалинская библиотека проведет концерт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 апреля в главной библиотеке Сахалина состоится концертная программа под романтическим названием "Счастье. Любовь. Весна". Участники творческого объединения "Интонация" исполнят песни и стихи собственного сочинения, наполненные искренностью и глубокими эмоциями.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, авторы произведений - сахалинцы с разными творческими судьбами, которых объединила любовь к музыке и поэзии. Каждое их произведение отражает личные истории, способные тронуть сердце любого зрителя.

Мероприятие пройдет в конференц-зале на первом этаже библиотеки. Начало запланировано на 19:00, вход свободный. Организаторы приглашают всех желающих насладиться атмосферой творчества и весеннего настроения. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону +7(4242)45-25-44.