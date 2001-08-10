Жителей Сахалина приглашают на очистку побережья Охотского моря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 мая 2025 года в селе Стародубское Долинского района пройдет масштабная экологическая акция по очистке побережья Охотского моря. Мероприятие состоится в рамках всероссийского проекта "Вода России", который направлен на улучшение состояния водных объектов и формирование бережного отношения к природе.

Как рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами", организаторы приглашают коллективы предприятий, образовательных учреждений и всех желающих присоединиться к уборке. Волонтерам предоставят необходимый инвентарь, питьевую воду и перекус. Участникам рекомендуют взять с собой многоразовую тару для напитков. Точное время начала акции объявят позже.

Для участия необходимо до 20 мая связаться с координатором мероприятия Еленой Сергеенко по телефону 8 (4242) 55-62-37. Акцию "Вода России" организует АО "Управление по обращению с отходами" по заказу регионального министерства экологии.

Проект "Вода России" реализуется в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", инициированного президентом Владимиром Путиным. Его цель - улучшить экологическую обстановку и создать комфортные условия для жизни населения за счет восстановления водных экосистем. Акции по очистке берегов проводятся ежегодно с апреля по октябрь, и каждый житель Сахалинской области может внести свой вклад в сохранение природы.

Дополнительную информацию о запланированных мероприятиях можно найти на официальном сайте министерства экологии и устойчивого развития Сахалинской области в разделе "Волонтерские акции".