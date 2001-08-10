Сергей Болотин представил новый поэтический сборник в сахалинской библиотеке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский поэт Сергей Болотин представил свой новый сборник стихов "На свете нет роднее края". Презентация книги прошла 19 апреля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке в формате литературно-музыкального вечера.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, мероприятие объединило любителей поэзии и творчества. Сергей Болотин лично прочитал свои стихи, посвященные родному краю, любви и дружбе. В программе также выступили участники театральной студии "Счастливый случай" и творческого объединения "Интонация", которые дополнили вечер музыкальными и театральными номерами.
Сергей Болотин известен как активный участник литературных объединений "Интонация" и "Лира", а также как волонтер культуры. Его творчество формировалось под влиянием выдающегося сахалинского поэта и прозаика Николая Тарасова, члена Союза писателей СССР и почетного гражданина региона. Тарасов сыграл важную роль в становлении молодого автора, передав ему свои знания и опыт.
Презентация сборника "На свете нет роднее края" стала не только праздником для поклонников поэзии, но и возможностью для автора поделиться своими мыслями и чувствами с читателями.
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